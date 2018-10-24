Япония назвала условие мира с Россией

Абэ: Япония намерена заключить мирный договор с Россией, решив территориальный вопрос

Правительство Японии намерено заключить мирный договор с Россией на основе решения территориального вопроса. Об этом заявил в среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ , выступая с программной речью на открытии сессии японского парламента.

"Отношения с Россией находятся в ненормальном состоянии. Между двумя странами уже более 70 лет не заключен мирный договор", — сказал он.

В то же время, отметил премьер, последовательно выполняются договоренности, достигнутые в результате визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

"Бывшие жители островов уже второй год посещают на них могилы предков с использованием самолета. В сторону реализации двинулся и вопрос о проведении там совместной хозяйственной деятельности, — продолжил Абэ. — На основе отношений доверия с президентом Владимиром Путиным мы разрешим территориальный вопрос и заключим мирный договор с Россией. Мы откроем новую эру в двусторонних отношениях".

Путин в сентябре в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме предложил Японии подписать мирный договор до конца года без предварительных условий. 18 октября он сообщил, что после этого во Владивостоке Абэ в разговоре с ним заявил о невозможности заключения мирного договора между Токио и Москвой до решения территориального вопроса. Как пояснил Путин, Россия не предлагала отказаться от решения территориального вопроса. По мнению российского лидера, заключение мирного договора способствовало бы повышению уровня доверия между странами, что привело бы к ускорению решения и территориальных проблем.