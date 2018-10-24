Железняк высказался о создании партии с Поклонской

Железняк прокомментировал сообщения о создании новой партии с Поклонской

Во вторник интернет-издание ura.ru сообщило со ссылкой на политика, якобы получившего приглашение вступить в руководство создающейся партии, что Железняк и Поклонская возглавят новую партию под названием "Сила России".

"Мне ничего об этом не известно", — сказал Железняк РИА Новости.