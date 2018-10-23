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Премьер Италии прибыл в Москву
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Премьер Италии прибыл в Москву 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прибыл в Россию с первым официальным визитом, передаёт РИА Новости.
Как отмечается, самолёт Конте приземлился в аэропорту «Внуково-2», где его встречал заместитель главы МИД России Александр Грушко и почётный караул.
Визит итальянского премьера продлится два дня: он встретится с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Ранее Конте заявил о необходимости вернуть Россию в состав G8.
Летом стало известно, что премьер-министр Италии в октябре посетит Россию.
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