Премьер Италии прибыл в Москву 

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прибыл в Россию с первым официальным визитом, передаёт РИА Новости.
Как отмечается, самолёт Конте приземлился в аэропорту «Внуково-2», где его встречал заместитель главы МИД России Александр Грушко и почётный караул.
Визит итальянского премьера продлится два дня: он встретится с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Ранее Конте заявил о необходимости вернуть Россию в состав G8.
Летом стало известно, что премьер-министр Италии в октябре посетит Россию.