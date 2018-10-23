Путин пошутил про герб США

Путин на встрече с Болтоном пошутил про герб США

Президент Владимир Путин в ходе встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном сыронизировал на тему агрессивной внешней политики США, вспомнив изображение на гербе Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?», — поинтересовался российский президент у Болтона.

В ответ Болтон признался, что не привез с собой оливковой ветви мира («Я так и думал», — прокомментировал эти слова Путин), но эта ветвь находится в правой лапе орлана и тем самым демонстрирует приоритеты американской политики.

Владимир Путин напомнил также о надписи «Единство в многообразии» на гербе США и предложил, несмотря на различные подходы России и США ко многим вопросам, «искать эти точки соприкосновения».