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Путин пошутил про герб США
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Путин на встрече с Болтоном пошутил про герб США 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
Президент Владимир Путин в ходе встречи с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном сыронизировал на тему агрессивной внешней политики США, вспомнив изображение на гербе Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны — оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13 оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?», — поинтересовался российский президент у Болтона.
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В ответ Болтон признался, что не привез с собой оливковой ветви мира («Я так и думал», — прокомментировал эти слова Путин), но эта ветвь находится в правой лапе орлана и тем самым демонстрирует приоритеты американской политики.
Владимир Путин напомнил также о надписи «Единство в многообразии» на гербе США и предложил, несмотря на различные подходы России и США ко многим вопросам, «искать эти точки соприкосновения».
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