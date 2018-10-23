Путин захотел встретиться с Трампом

Путин предложил провести встречу с Трампом в Париже 11 ноября

«Было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединённых Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Ну, например, в Париже», — сказал Путин на встрече с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.

По его словам, он считает это возможным, «если американская сторона заинтересована в этих контактах».

Сам Болтон отметил, что Трампу будет приятно встретиться с Путиным в Париже.

«И, конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили», — сказал Болтон.

20 октября сообщалось, что Путин и Трамп могут провести встречи в ноябре в Париже и Буэнос-Айресе.