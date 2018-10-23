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Путин захотел встретиться с Трампом
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Путин предложил провести встречу с Трампом в Париже 11 ноября 

RT на русском 1 час назад
Российский лидер Владимир Путин заявил, что было бы полезным продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом, для чего подойдут предстоящие встречи, например в Париже.
«Было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединённых Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Ну, например, в Париже», — сказал Путин на встрече с помощником Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном.
По его словам, он считает это возможным, «если американская сторона заинтересована в этих контактах».
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Сам Болтон отметил, что Трампу будет приятно встретиться с Путиным в Париже.
«И, конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили», — сказал Болтон.
Ранее стало известно, что Болтон на встрече с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым в Москве обсудил возможность встречи двух президентов.
20 октября сообщалось, что Путин и Трамп могут провести встречи в ноябре в Париже и Буэнос-Айресе.
RT на русском: последние новости
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