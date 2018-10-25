Путин потребовал от госкомпаний вклада в нацпроекты

Владимир Путин поручил руководству компаний с госучастием внести свои предложения по вкладу в реализацию прорывных национальных проектов.

"Газпром", "Росатом". По его словам, госкомпании в конечном итоге создавались именно для таких целей. В числе компаний, от которых ждут вложений, глава государства назвал ВЭБ "Ростех" , "Ростелеком", "Роснефть"

От них, по словам Путина, требуются проработанные предложения по "финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва".

Опора на собственную базу

Путин подчеркнул необходимость при реализации национальных проектов опираться на собственные технологическую и производственную базы.

По его словам, при решении задач развития нужно "привлекать технологии, специалистов, выстраивать кооперационные цепочки — словом, использовать все лучшее, что есть в мире".

"Однако, очевидно, что двигаться вперед мы должны, прежде всего, опираясь на собственную технологическую, кадровую, производственную базу", — отметил глава государства.

По его словам, технологии и оборудование, необходимые для этого, нужно создавать в России и везде, где это возможно, обеспечивать высокий уровень локализации.

При этом президент уточнил, что нужно быть частью мировой системы и заставить российские финансы "работать на страну, внутри страны".

С этой целью, по его словам, необходимо создавать заделы, которые есть в оборонно-промышленном комплексе, увеличить выпуск продукции гражданского назначения на его предприятиях.