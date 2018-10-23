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Пескова спросили о гибели Хашкаджи
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Кремль призывает руководствоваться проверенной информацией для реакции на гибель Хашкаджи 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле считают, что для реакции на инцидент с журналистом Джамалем Хашкаджи необходимо обладать проверенной информацией по этому делу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Чтобы реагировать на инцидент с журналистом, нужно обладать проверенной информацией", — отметил он.
По словам представителя Кремля, Москва приняла во внимание заявление Эр-Рияда о непричастности к произошедшему членов королевской семьи. "В остальном это вопрос следствия, и здесь нужно оперировать только официальной и проверенной информацией", — подчеркнул Песков.
2 октября Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле, куда пришел для получения документов, необходимых для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.
20 октября саудовские власти сообщили, что журналист умер в результате конфликта в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль— Кахтани.
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