Пескова спросили о гибели Хашкаджи

Кремль призывает руководствоваться проверенной информацией для реакции на гибель Хашкаджи

В Кремле считают, что для реакции на инцидент с журналистом Джамалем Хашкаджи необходимо обладать проверенной информацией по этому делу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Чтобы реагировать на инцидент с журналистом, нужно обладать проверенной информацией", — отметил он.

По словам представителя Кремля, Москва приняла во внимание заявление Эр-Рияда о непричастности к произошедшему членов королевской семьи. "В остальном это вопрос следствия, и здесь нужно оперировать только официальной и проверенной информацией", — подчеркнул Песков.

2 октября Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле, куда пришел для получения документов, необходимых для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.

20 октября саудовские власти сообщили, что журналист умер в результате конфликта в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль— Кахтани.