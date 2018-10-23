Болтон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Вместе с ним в церемонии участвовал посол США в РФ Джон Хантсман.
Венок выполнен в белых, синих и красных цветах, которые характерны для государственного флага и РФ, и США, однако расположены они в порядке следования полос российского триколора. Цветы перевязаны лентой с надписями "От товарищей по оружию" и "От американского народа". После того как офицеры роты почетного караула установили венок к мемориалу, Болтон расправил ленту на нем и почтил память погибших минутой молчания.
Позднее во вторник Болтона примет президент РФ Владимир Путин. Встреча запланирована к проведению в Кремле во второй половине дня. По завершении беседы американский представитель, как ожидается, пообщается с журналистами, а затем покинет Россию.
В понедельник помощник президента США провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, а также с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а во вторник — с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата является значимым мероприятием при осуществлении государственного и официального визитов главы зарубежного государства или правительства в Россию. Однако и иностранные представители не столь высокого уровня зачастую считают необходимым таким образом отдать дань памяти павшим на полях сражений.
Как рассказал в своей книге многолетний советник главы государства Владимир Шевченко, который фактически стал одним из основателей современного президентского протокола, возглавляя соответствующую службу администрации Кремля во время работы Бориса Ельцина на высшем государственном посту, церемония возложения венка, как правило, проводится перед началом переговоров главы иностранного государства или иного зарубежного представителя с президентом РФ. При проведении этой церемонии предусматривается построение почетного караула и военного оркестра, а также исполнение траурно-торжественных мелодий. Перед Могилой Неизвестного Солдата выстраивается Рота почетного караула. Руководство церемонией осуществляет военный комендант города Москвы.