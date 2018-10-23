Болтон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Помощник президента США Болтон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Венок выполнен в белых, синих и красных цветах, которые характерны для государственного флага и РФ, и США, однако расположены они в порядке следования полос российского триколора. Цветы перевязаны лентой с надписями "От товарищей по оружию" и "От американского народа". После того как офицеры роты почетного караула установили венок к мемориалу, Болтон расправил ленту на нем и почтил память погибших минутой молчания.

Позднее во вторник Болтона примет президент РФ Владимир Путин . Встреча запланирована к проведению в Кремле во второй половине дня. По завершении беседы американский представитель, как ожидается, пообщается с журналистами, а затем покинет Россию.

Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата является значимым мероприятием при осуществлении государственного и официального визитов главы зарубежного государства или правительства в Россию. Однако и иностранные представители не столь высокого уровня зачастую считают необходимым таким образом отдать дань памяти павшим на полях сражений.