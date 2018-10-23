«О Севастополе забыли»: что имел в виду Путин

Севастополь всегда оставался неотъемлемой частью России , заявил президент Владимир Путин . По его словам, о городе «просто забыли» во время передачи Крымской области в состав Украинской ССР в 1954 году, а сама передача полуострова была «незаконной». О перипетиях со статусом Севастополя в XX веке вспоминает «Газета.Ru»

Владимир Путин на встрече с московским мэром Сергеем Собяниным заявил о том, что Севастополь в юридическом плане всегда оставался в составе России. По словам президента, при «незаконной», как он выразился, передаче Крымской области из состава РСФСР в Украинскую ССР в 1954 году про город «просто забыли».

Как подчеркнул глава государства, по закону решение должны были утверждать Верховные Советы двух республик и высший орган законодательной власти страны — ВС СССР, однако решение приняли президиумы указанных парламентов.

«Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Он был городом центрального подчинения», — подытожил глава российского государства.

И действительно, постановление президиума ВС РСФСР от 5 февраля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР», одноименный указ президиума ВС СССР от 19 февраля 1954-го и закон СССР от 26 апреля того же года не содержат каких-либо упоминаний о Севастополе. Между тем, по документам город к тому моменту уже не входил в Крымскую область, основаниями для передачи которой Украине назывались «общность экономики, территориальная близость и тесные хозяйственные и культурные связи», а рассматривался как отдельный субъект.

Очевидно, в своих рассуждениях Путин опирался на указ Верховного Совета РСФСР «О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр» от 29 октября 1948 года. Согласно документу, на котором строится официальная позиция России, отныне главная военно-морская база Черноморского флота относилась к категории городов республиканского подчинения с собственным бюджетом. Среди прочего, данная мера объяснялась необходимостью проведения ускоренного восстановления города, сильно пострадавшего во время Второй мировой войны. Это фиксировалось в отдельном постановлении. Средства направлялись из Минфина и других учреждений РСФСР.

В 1968 году порядок финансирования Севастополя был изменен. С этого момента и до распада страны оно осуществлялось под руководством Совмина СССР без участия украинского Совмина.

Решение 1948 года о выделении Севастополя в отдельную административно-территориальную единицу, однако, не было закреплено в конституции РСФСР, которая, в отличие от современной, не содержала перечня городов республиканского подчинения (в сегодняшнем варианте — федерального значения). Если верить доводам сторонников украинской принадлежности Севастополя, статус города республиканского подчинения в рассматриваемый период имел несколько другой смысл, нежели позднее, и не влиял на административное деление. В качестве доказательства приверженцы этой версии приводят гражданские документы 1960-х годов, на которых региональное подчинение Севастополя прописано четко — Крымская область. Севастопольские народные депутаты в 1948-1954 годах продолжали заседать в Крымском областном совете, напоминают они, а следующими инстанциями учреждений власти после городских были областные.

Они также опираются на украинскую конституцию 1978 года, в которой Севастополь указывался как один из двух наряду с Киевом городом республиканского подчинения УССР. В принятой в том же году российской конституции аналогичный статус в РСФСР имели лишь Москва и Ленинград. Другое «доказательство» — сборник «СССР, Административно-территориальное деление союзных республик на 1 июля 1967 года», который относил Севастополь к УССР. Сторонники противоположного подхода на ситуацию убеждены, что сведения из издания нельзя считать подтверждением подчинения города Украине.

21 мая 1992 года постановление президиума Верховного Совета РСФСР о передаче Крыма было отменено (признано не имевшим юридической силы) уже ВС России «как принятое с нарушением конституции РСФСР и законодательной процедуры».

«Ввиду конституирования последующим законодательством РСФСР данного факта и заключения между Украиной и Россией двустороннего договора от 19 ноября 1990 года, в котором стороны отказываются от территориальных притязаний, и закрепления данного принципа в договорах и соглашениях между государствами СНГ, считать необходимым урегулирование вопроса о Крыме путем межгосударственных переговоров России и Украины с участием Крыма и на основе волеизъявления его населения», — говорилось в документе за подписью председателя ВС Руслана Хасбулатова

Украинская сторона традиционно настаивает, что границы области с момента ее передачи в УССР и до прекращения деятельности СССР были тождественны территории Крымского полуострова. Это не соответствует действительности не только в случае с Севастополем. В 1955 году в состав соседней Херсонской области была передана северная часть Арабатской стрелки — узкой, но длинной косы в северо-восточной части полуострова.

Крымская область была образована 30 июня 1945 года в результате упразднения Крымской АССР после депортации крымских татар. Существует полуконспирологическая версия о причинах, побудивших первого секретаря Никиту Хрущева поднять вопрос о передаче Крыма в УССР. Согласно ей, после Гражданской войны фактически лежавший в руинах из-за интенсивных боевых действий полуостров был восстановлен на деньги, выделенные еврейскими организациями в обмен на создание в Крыму какое-то время спустя еврейской автономии. Путем передачи Крыма Хрущев якобы освобождался от принятых его предшественниками обязательств.