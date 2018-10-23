По итогам единого дня голосования возбуждено 18 дел

Памфилова: по нарушениям на выборах 9 сентября возбуждено 18 уголовных дел

"В общей сложности по итогам 9 сентября 18 уголовных дел возбуждено", — сказала она во вторник на конференции по совершенствованию избирательного законодательства.

В частности, по словам Памфиловой, два уголовных дела касаются воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательной комиссии, пять дел возбуждено по фактам фальсификации избирательных документов, одно — по факту фальсификации итогов голосования. Семь уголовных дел возбуждено в связи с незаконной выдачей бюллетеней членами участковых избиркомов, одно производство начато по факту кражи избирательных документов.

"Уже по одному уголовному делу из этих все действия завершены. Это по Республике Бурятия: незаконная выдача избирательного бюллетеня, там штраф очень высокий", — проинформировала Памфилова.

Она отметила, что правоохранительные органы "стали более предметно работать" по нарушениям на выборах. "Одна из ключевых тем — неотвратимость наказания. Поэтому мы держим на контроле все, что в Приморье произошло, и по другим выборам", — заключила глава ЦИК.