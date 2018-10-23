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По итогам единого дня голосования возбуждено 18 дел
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Памфилова: по нарушениям на выборах 9 сентября возбуждено 18 уголовных дел 

ТАСС + ещё 14 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что по итогам единого дня голосования 9 сентября возбуждено 18 уголовных дел.
"В общей сложности по итогам 9 сентября 18 уголовных дел возбуждено", — сказала она во вторник на конференции по совершенствованию избирательного законодательства.
В частности, по словам Памфиловой, два уголовных дела касаются воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательной комиссии, пять дел возбуждено по фактам фальсификации избирательных документов, одно — по факту фальсификации итогов голосования. Семь уголовных дел возбуждено в связи с незаконной выдачей бюллетеней членами участковых избиркомов, одно производство начато по факту кражи избирательных документов.
"Уже по одному уголовному делу из этих все действия завершены. Это по Республике Бурятия: незаконная выдача избирательного бюллетеня, там штраф очень высокий", — проинформировала Памфилова.
Она отметила, что правоохранительные органы "стали более предметно работать" по нарушениям на выборах. "Одна из ключевых тем — неотвратимость наказания. Поэтому мы держим на контроле все, что в Приморье произошло, и по другим выборам", — заключила глава ЦИК.
Досрочные выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. По итогам голосования во втором туре 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко ("Единая Россия"). ЦИК счел, что из-за нарушений результаты выборов достоверно установить невозможно, и рекомендовал аннулировать их итоги. Новые выборы главы региона назначены на 16 декабря.
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