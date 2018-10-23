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Защита Бутиной обвинила США в утаивании улик
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Защита Бутиной считает, что Вашингтон скрывает важные улики, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 9 4 часа назад
Фото: AP Photo / Dana Verkouteren
Адвокаты задержанной в США россиянки Марии Бутиной заявили, что правительство США удерживает улики, которые могли бы помочь их подзащитной, сообщает газета Hill со ссылкой на письмо помощнику прокурора Эрику Кенерсону.
По словам адвокатов, правительство скрывает информацию, которая должна быть раскрыта в соответствии с "правилом Брейди". Согласно этому правилу, обвинение должно делиться оправдательными доказательствами с защитой.
Как заявили адвокаты, сокрытая информация "подорвет утверждения в обвинительном заключении, приведет к недоверию к делу правительства, подвергнет сомнению государственных свидетелей и покажет, что Мария Бутина была на самом деле всего лишь студенткой с благородными устремлениями и действовала самостоятельно, а не в качестве иностранного агента".
Адвокаты Бутиной сообщили, что посылали правительству пять запросов на получение информации в августе и октябре, но не получили ответа.
Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
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