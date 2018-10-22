Россия без фейков: депутаты готовят закон для «Яндекса»

Госдуму внесли законопроект, вводящий ограничение для иностранных граждан и компаний на владение новостными агрегаторами. Авторы инициативы заявляют, что подобные ресурсы порой распространяют ложную информацию во время событий, подобных трагедиям в Кемерово Керчи . Впрочем, эксперты и источники «Газеты.Ru» предполагают, что истинной целью законопроекта может быть покупка акций «Яндекса»

В понедельник в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий иностранным гражданам владеть новостными агрегаторами. Депутаты предлагают ввести ограничение на владение и управление такими ресурсами со стороны иностранных государств, их граждан и лиц без гражданства, зарубежных компаний и даже международных организаций. Их долю в уставном капитале владельцев агрегатора предлагается сократить до 20%.

В случае несоблюдения закона его авторы предлагают дать Роскомнадзору возможность с помощью суда добиваться блокировки доступа к ресурсу.

Согласно определению, установленному законом «Об информации», «новостным агрегатором» является интернет-ресурс, который используюется для обработки новостной информации в интернете посредством специальных алгоритмов.

Кроме того, чтобы ресурс считался агрегатором, на него должны заходить не менее 1 млн пользователей в сутки. Все подходящие под эти критерии сайты попадают в специальный реестр, который ведет «Роскомнадзор».

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает, что у владельцев таких ресурсов будет 6 месяцев с момента принятия закона на то, чтобы привести структуру правления к установленной законом норме.

Самым известным новостным агрегатором в российском сегменте является сервис «Яндекс. Новости», чего нельзя сказать о его прямом конкуренте «Google News», который очевидно не соответствует требованиям законопроекта.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, аудитория иностранного поисковика была недостаточной даже для попадания в список новостных агрегаторов.

В разговоре с «Газетой.Ru» депутат заявил, что необходимость разработки законопроекта была продиктована трагическими событиями с расстрелом студентов колледжа в Керчи и пожаром в Кемеровской области

Оба случая повлекли за собой большое количество жертв. По словам Лугового, новостные агрегаторы помогают распространению ложной информации о произошедшем. В случае, если владеть ими будут российские граждане, у них будет совсем другая «морально-нравственная» ответственность, считает он.

Депутат заявил, что он и его коллеги обсуждали эту инициативу с профессиональным сообществом, но не стал называть имена каких-либо экспертов. Также он отказался называть компании, которые попадут под действие закона.

«В этом должны разбираться исполнительные власти», — заявил депутат.

По его словам, на точные вопросы он сможет ответить только после предварительной подготовки.

«Им было рекомендовано обсудить ее на координационном совете фракции», — заявил единоросс.

Осведомленный источник «Газеты.Ru», знакомый с процессом подготовки таких законопроектов, допускает высокую вероятность того, что инициатива будет принята. Он обращает внимание на то, что аналогичные меры уже действуют в отношении СМИ. «Почему, нет?», — сказал собеседник «Газеты.Ru» в ответ на вопрос о том, стоит ли принимать такой закон. Он также предполагает, что, скорее всего, законопроект был согласован из политических соображений, аналогично закону о СМИ.

Авторы инициативы могли заручиться поддержкой властей в этом вопросе через апелляцию к фейковым новостям. По информации «Газеты.Ru», Кремль действительно был озабочен информационной повесткой.

До этого осведомленный источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, в разговоре с изданием рассказывал, что в определенных моментах у Кремля действительно были претензии к новостному топу «Яндекса». По его словам, он может модерироваться вручную. Необходимостью контроля над информационной повесткой аргументировалось и введение ограничений для СМИ.

Другой собеседник «Газеты.Ru» также напоминает, что «Яндекс» ценен не просто как агрегатор, но еще и тем, что у компании одна из самых больших баз личных данных российских граждан.

Впрочем, два источника «Газеты.Ru» во внутриполитическом блоке администрации президента , говорят, что данный законопроект — это не их «профиль».

Одним из основных мотивов разработки законопроекта может быть желание некоторых игроков на интернет-рынке приобрести долю другой компании, например, «Яндекса».

Такой версии придерживаются два источника «Газеты.Ru», близких к Кремлю.

«Может, кто-то хочет что-то купить?», — задает риторический вопрос один из собеседников «Газеты.Ru», рассуждая о законопроекте.

«В целом законопроект может наделать достаточно шума, поскольку он касается крупных новостных агрегаторов, которые ежедневно помогают массе пользователей в работе с огромным количеством источников, далеко ходить не нужно — сервис «Яндекс. Новости» является проектом ООО «Яндекс», которым владеет голландская компания Yandex N. V.

При этом основным акционером ее является Аркадий Волож — это 49% акций этой компании, но там остается еще как раз критичное по новому закону число акций, которое заставит владельцев «Яндекса» изменять структуру владения», — объяснил «Газете.Ru» управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский

По его словам, в случае принятия законопроект приведет к еще большему давлению на информационную политику СМИ.

В пресс-службе «Яндекса» уже заявили, что будут рассматривать реструктуризацию сервиса новостей, если в России будет принят закон об ограничении иностранного участия в уставном капитале новостных агрегаторов.

«Если это атака на «Яндекс.новости», то очень слабая и непонятная. У «Яндекса» сложная система акционеров, но в случае надобности можно выделить отдельное ООО и «повесить» на него «Яндекс. Новости». В принципе сейчас этот сервис по контенту с точки зрения даже патриотически настроенного человека не вызывает каких-то протестов», — считает главный редактор сайта Roem.ru Юрий Синодов.

Глава думского комитета по информационным технологиям Леонид Левин отмечает, что тема законопроекта обсуждалась и ранее. «Тем не менее, данная тема сохранила свою актуальность, что побудило коллег по Государственной думе вернуться к ней снова», — заявил он.

По словам депутата, он и его коллеги проследят за тем, чтобы итоговый закон не привел к «усложнению условий ведения бизнеса».