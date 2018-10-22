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Путин ввел ответные санкции против Украины
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Путин подписал указ об ответе на украинские санкции 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал указ об ответе на украинские санкции. Документ опубликован на сайте Кремля.
В указе идет речь о специальных экономических мерах в ответ на «недружественные действия» Украины в отношении российских граждан и компаний.
Из документа следует, что правительство России должно определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции, а также определить вид этих санкций.
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В указе также подчеркивается, что ограничения вводятся «в целях защиты национальных интересов».
Указ Путина, опубликованный 22 октября, вступает в силу со дня подписания. Его могут отменить по представлению правительства, если Украина отменить свои санкции против России.
В августе Украина расширила санкционный список российских граждан и юрлиц. В список внесли 19 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. В сентябре Украина ввела санкции против нескольких российских транспортных компаний, заключивших контракты с ДНР и ЛНР.
Украинские санкции включат блокировку активов, ограничение торговых операций и другие меры.
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