США сделали шаг в бездну

США, впрочем, готовы изменить свое решение, если Россия Китай согласятся вместо ДРСМД заключить новый договор.

В отличие от 1987 года, когда США имели только одного реального оппонента, в 2018 году сторонам придется «соображать на троих», так как сегодня в Вашингтоне видят в растущем Китае (и в стремительно вооружающейся Северной Корее ) угрозу не меньшую, чем в слабеющей России.

Москва и Вашингтон уже не первый год обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД, причем обе стороны, как это ни странно звучит, в чем-то правы.

США обвиняют Россию в разработке ракеты с дальностью до 5500 км «Новатор 9М729» (по классификации НАТО SSC-8), которую Россия испытала на полигоне Капустин Яр в 2016 году.

Россия указывает американцам на производство беспилотников с радиусом полета свыше 500 км, что подпадает под запрет по ДРСМД.

Его участники обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Дурной пример заразителен

Дмитрий Данилов. Денонсация ДРСМД — это очень плохое развитие событий, втягивающее не только США и Россию, но и весь мир в спираль гонки вооружений, закрутить которую обратно будет нереально, предсказывает руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН

Опасность состоит в том, что если пока договор формально сохранял силу, он косвенно давал гарантии безопасности тем странам, которые в нем не участвовали, Китаю в первую очередь. Это накладывало отпечаток на ядерное планирование Пекина, равно как и других стран, которые соотносили свой ракетно-ядерный потенциал с уровнями потенциального противника, — сказал он «Ридусу».

Теперь же, поскольку США, а следом, неизбежно, и Россия (в 2017 году Владимир Путин пообещал американцам «моментальный зеркальный ответ», если те выйдут из договора) снимут с себя такие ограничения, это неизбежно вынудит третьи страны пересмотреть свои собственные схемы поддержания средств сдерживания.

Очень тревожит и то, что отказ от ДРСМД означает, скорее всего, разрушение механизмов разоружения и верификации ракетно-ядерного потенциала стран, таким оружием обладающих, на неопределенное долгое время, продолжает Данилов.

Вспомните, как долго не могли договориться об условиях разоружения всего лишь две страны, каждая из которых была реально заинтересована в уничтожении такого класса ракет. Рассчитывать, что теперь удастся согласовать аналогичный многосторонний договор, что США ставят условием своего воздержания от новой гонки вооружений этого класса, просто нереально, — говорит он.

Отказ от ДРСМД поэтому разрушает не только двустороннее российско-американское соглашение, но стратегическую стабильность в глобальном масштабе. Потому что своим отношением к ограничению вооружения две «старшие» страны подают пример «младшим» партнерам точно так же, как родители подают пример детям собственным поведением.

Убеждать третьи страны в том, что разрабатывать средства доставки ядерных боеголовок «нехорошо», ни Вашингтон, ни Москва отныне не буду иметь прав — ни моральных, ни юридических.

Распространение нераспространения

Директор Центра изучения проблем разоружения Анатолий Дьяков настроен не столь пессимистично.

Выход США и России из ДРСМД изменит ситуацию в области ядерного сдерживания в основном для Европы, которая изначально и виделась обеим сторонам как потенциальный театр военных действий. Но для Тихоокеанского региона статус-кво фактически нарушен не будет, так как Китай никогда не принимал во внимание договоренности между Вашингтоном и Москвой как ориентир для собственного военного планирования, — сказал он «Ридусу».

Не только Китай, но ни одна вообще страна, имеющая технологии создания ракет средней и малой дальности, никогда не брала в расчет ДРСМД как в чем-то их ограничивающий документ, и в 2007 году все эти страны дружно отвергли предложение США и России сделать такой договор инклюзивным, напоминает эксперт.

Позиция не только Китая или Индии, но и Великобритании и Франции состоит в том, что распространение на них режима нераспространения такого вида вооружений законсервирует их технологическую «отсталость» по сравнению с двумя ядерными сверхдержавами. Потому что создание ракет малой и средней дальности — это необходимый этап на пути строительства межконтинентальных и космических ракет-носителей. И если для Китая этот этап уже пройден, то другим странам совсем не хочется добровольно ограничивать себя в развитии таких технологий, — говорит Дьяков.

А у слона все равно больше

Но если говорить о последствиях ликвидации договора о ликвидации РМСД, то это не станет чем-то трагическим для общемировой стабильности, успокаивает он.

Такие опасения — это полная ерунда. Потому что десятилетие за десятилетием лидеры гонки вооружений непрерывно меряются своими… возможностями, но в реальности-то такие возможности есть не у всех! И очень наивно думать, что те страны, которые эти возможности только отращивают, согласятся на паритет с теми странами, у которых подобные возможности отрасли настолько, что как их ни укорачивай, они все равно остаются длиннее, чем у аутсайдеров, — объясняет эксперт.

К июню 1991 года Договор был выполнен полностью как Россией, так и Соединенными Штатами. В 2007 году Россия и США выступили с инициативой придать ДРСМД глобальный характер, так как к этому моменту ракеты средней дальности появились у Китая, Индии, Пакистана, Израиля и, вероятно, КНДР. Но эти страны, не сговариваясь, такую инициативу отвергли.

В связи с этим в Москве не раз говорили, что реалии современного мира и интересы безопасности РФ могут потребовать возрождения российской группировки наземных ракет средней дальности.