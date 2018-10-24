России запретили выступать в ПАСЕ

Морозов: российской делегации запретили выступать в ПАСЕ

«Там было решение не только права голоса лишить, но и права выступления. То есть по сути площадка для нас теряет всякий смысл. Ведь это переговорная прежде всего площадка, делегации участвуют, излагая свои позиции, подходы, и вырабатывается некое коллективное решение по злободневной международной повестке дня», — цитирует РИА «Новости» его слова.

По мнению депутата, постоянным членам ПАСЕ должно быть обеспечено право выступления в рамках Совета Европы.

«В этом случае мы готовы продолжать участвовать в этом формате», — отметил он.

Вместе с тем Морозов был вынужден констатировать, что на данный момент партнеры не идут на то, чтобы закрепить право выступления в регламенте организации.

«Поэтому мы не видим смысла дальнейшего участия в этом формате, нам хватает других возможностей для переговоров и для донесения своей позиции», — заключил парламентарий.

В 2014 году — почти сразу после начала конфликта на Украине и присоединения Крыма — в отношении России были введены санкции ПАСЕ. В ответ на это российская сторона заявила о приостановлении своей деятельности в организации. В 2017 году Москва приняла решение не выплачивать средства в бюджет Совета Европы.