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России запретили выступать в ПАСЕ
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Морозов: российской делегации запретили выступать в ПАСЕ 

Парламентская газета + ещё 9 33 минуты назад
Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы в отношении российских парламентариев касалось не только лишения права голоса, но и права выступления. Об этом заявил во вторник член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
«Там было решение не только права голоса лишить, но и права выступления. То есть по сути площадка для нас теряет всякий смысл. Ведь это переговорная прежде всего площадка, делегации участвуют, излагая свои позиции, подходы, и вырабатывается некое коллективное решение по злободневной международной повестке дня», — цитирует РИА «Новости» его слова.
По мнению депутата, постоянным членам ПАСЕ должно быть обеспечено право выступления в рамках Совета Европы.
«В этом случае мы готовы продолжать участвовать в этом формате», — отметил он.
Вместе с тем Морозов был вынужден констатировать, что на данный момент партнеры не идут на то, чтобы закрепить право выступления в регламенте организации.
«Поэтому мы не видим смысла дальнейшего участия в этом формате, нам хватает других возможностей для переговоров и для донесения своей позиции», — заключил парламентарий.
В 2014 году — почти сразу после начала конфликта на Украине и присоединения Крыма — в отношении России были введены санкции ПАСЕ. В ответ на это российская сторона заявила о приостановлении своей деятельности в организации. В 2017 году Москва приняла решение не выплачивать средства в бюджет Совета Европы.
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