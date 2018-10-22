Кремль счел планы США опасными для мира

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что намерение президента США Дональда Трампа выйти из ДРСМД вызывает глубокую обеспокоенность.
«И мы считаем, что намерение выйти из этого документа (из ДРСМД. — RT), конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, сделают мир более опасным», — заявил Песков.
При этом он подчеркнул, что в Кремле категорически не согласны с тем, что Россия нарушает РСМД.
По его словам, «Россия была и остаётся приверженной положениям этого договора».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости дождаться официального разъяснения Соединённых Штатов по решению о возможном выходе из Договора о РСМД.
20 октября американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что Соединённые Штаты выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Политолог и президент центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, комментируя ситуацию в беседе с Пятым каналом, сказал, что США обеспокоены растущим влиянием России, и соглашение ограничивают Вашингтон в действиях.