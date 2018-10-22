Вечный конфликт: кому достанется Азовское море

Может ли Украина изменить правовой статус Азовского моря

Статус Азовского моря в последние месяцы стал новой поводом для споров между Киевом и Москвой . ВСУ продолжают «укрепление» своего флота в Азовском море, готовясь к «отражению российской агрессии». В России же опасаются, что Украина может пересмотреть статус Азовского моря и проводить в его акватории совместные учения с НАТО . В чем суть конфликта, и на чьей стороне международное право, разбиралась «Газета.Ru»

Украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» прибудет в Азовское море после прохождения технического обслуживания. Об этом проинформировал портал «Тиск» на своей странице в фейсбуке.

Судно, являющееся «одной из самых мощных единиц украинских военных сил» региона, было покрашено. Кроме того, было произведено обслуживание рулевых механизмов, винтов и прочих систем корабля, а на его подводной части установили протекторы.

Это стало еще одним из элементов усиления украинского флота в Азовском море.

В конце сентября два корабля Военно-морских сил Украины пересекли исключительную экономическую зону России рядом с берегами Крыма . Уже в октябре дислоцированные в Азовском море украинские корабли провели «комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья».

В маневрах приняли участие более 30 единиц техники и около 500 военнослужащих. Как сообщалось, маневры проходили с 9 по 12 октября, на это время украинские власти закрыли часть акватории в районе Бердянска и поселка Ялта Донецкой области. За маневрами лично наблюдал президент Украины Петр Порошенко

Тогда он заявил, что Вооруженные силы страны готовы отразить «российскую агрессию» на побережье Азовского моря, а прошедшие учения оценил в «12 баллов».

В последнее время Азовское море стало одним из главных камней преткновения в российско-украинских отношениях.

Обстановка в Азовском море усугубилась в марте 2018 года. Тогда украинские пограничники захватили российское рыболовецкое судно «Норд». Кроме того, Киев обвинил Россию в «незаконных» досмотрах украинских судов, следующих в порты на азовском побережье. Украина начала перебрасывать в регион бронекатера типа «Гюрза», а российские пограничники начали досматривать все суда, следующие в порты Украины на Азовском море.

Кроме усиления дислоцированных в Приазовье группировок Вооруженных сил Украины, в 2018 году планируется создать военно-морскую базу военно-морских сил Украины в Азовском море. Командование собирается сформировать и развернуть там бронекатерный дивизион. Береговую линию украинского Приазовья планируется укрепить ракетными бункерами и артиллерийскими системами.

Наконец, командование ВСУ собирается регулярно проводить в районе Азовского моря общевойсковые учения, задействуя в маневрах как сухопутные, так и военно-воздушные силы для отработки «вероятного вторжения российской высадки с моря».

В Киеве регулярно говорят о будто бы готовящихся в Азовском море актах «российской агрессии». В конце мая бывший заместитель министра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко заявил, что в Азовском море возникла «гибридная угроза вторжения» — ВМФ России якобы проводит военные учения на море «крайне близко» к украинским берегам.

Украинская сторона опасается возможной «агрессии» из Крыма, который стал частью РФ по итогам референдума, проведенного в мае 2014 года. Россию, в свою очередь, беспокоит возможность военных провокаций со стороны Киева, особенно проведение совместных учений с НАТО в акватории Азовского моря.

Не так давно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не разрешит войти в Азовское море судам НАТО для проведения учений Украины и Альянса. «Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», — пояснил дипломат.

Лавров имеет в виду договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенный между Россией и Украиной еще в декабре 2003 года. Это соглашение стало важной вехой в решении «азовского вопроса», который стоял ребром в отношениях двух стран после развала СССР.

«В период СССР все Азовское море было внутренним морем СССР, и это никем не оспаривалось. Ни один иностранный военный корабль не мог войти в Азовское море без согласия нашей страны. После распада Союза, с возникновением Российской Федерации и Республики Украина, то есть после 1991 года, начались переговоры, как уточнять статус Азовского моря: или сохранить статус внутреннего моря, но двух государств, или провести делимитацию здесь морской границы, или по-иному определить статус Азовского моря», — рассказывал ранее в интервью «Газете.Ru» вице-президент Российской ассоциации морского права, доктор юридических наук, профессор МГИМО МИД России Александр Вылегжанин.

Однако к конкретному соглашению по Азовскому морю Россия и Украина не могли прийти более 10 лет.

Соперничество двух стран в Азовском море обусловленно не только вопросом контроля над рыбными ресурсами, но в первую очередь наличием там важной транспортной артерии, а также крупных залежей нефти.

Москва предлагала поделить море по принципу «50 на 50». Украинцы, контролировавшие в то время Крым, выступали со встречным, более выгодным для них предложением — поделить море по принципу средней линии, в соответствии с равной удаленностью от берегов.

Одним из самых острых аспектов этой проблемы была территориальная принадлежность острова Тузла, расположенного посреди Керченского пролива. В качестве острова эта территория была признана только в советские годы, после того, как вокруг Тузлинской косы, входившей в годы Российской империи в состав Кубанской губернии, был прорыт канал. Тогда же Тузла была присоединена к Крымской автономной ССР, а единственный проход через Керченский пролив — Керчь-Еникальский фарватер — попал под юрисдикцию УССР.

После развала Союза, в России стали оспаривать эти решения.

Одним из первых, кто вывел эту проблему на политический уровень, был депутат Краснодарского законодательного собрания Александр Травников . Он неоднократно заявлял, что Тузла — это не остров, а коса и часть Таманского полуострова. Соответственно, граница должна проходить по Керчь-Еникальскому фарватеру, контроль над которым должен перейти к России. Травников даже написал две книги на эту тему.

Напряжение достигло максимума в 2003 году. Россия решила научно-исследовательским путем доказать, что Тузла не является островом, и со стороны Таманского полуострова Россия начала активно строить дамбу.

Проект был практически завершен, когда в ноябре 2003 года президент России Владимир Путин принял решение прекратить строительство после того, как украинцы согласились на переговоры.

Спустя пару месяцев стороны наконец достигли долгожданного соглашения. Его суть сводилось к тому, что Азовское море было признано внутренними водами России и Украины под совместным управлением.

В соответствии с этим решением, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в них свободой судоходства.

Также в договоре были установлены правила в отношении судоходства других государств. Согласно документу, военные корабли и другие суда третьих стран могут заходить в Азовское море и проходить через Керченский пролив, если они направляются с визитом в порт одной из сторон по ее приглашению или разрешению, согласованному с другой стороной.

В ином случае проход считается незаконным. Этот пункт позволяет как российским, так и украинским военным беспрепятственно задерживать и досматривать суда другой стороны и иностранных держав. Именно к этому пункту договора и отсылает российский министр иностранных дел, говоря, что Россия не допустит пребывания кораблей НАТО в Азовском море.

К сожалению, конфликты двух сторон после подписания данного соглашения не прекратились.

Так и не была проведена демаркация морской границы, что стало причиной регулярных конфликтов российских пограничников и украинских рыбаков. В июле 2013 года в Азовском море произошла трагедия — пограничный катер пошел на таран украинского рыбачьего баркаса, где было пятеро рыбаков, четверо из них в результате столкновения погибли.

По данным пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю, российские пограничники увидели, что «маломерное судно без опознавательных знаков находилось в закрытом для плавания районе вблизи косы Должанская Азовского моря». Перед столкновением пограничники преследовали лодку и украинцы, пытаясь оторваться, «резко изменили курс в сторону преследователей, нарушив международные правила предупреждения столкновения судов в море». Баркас перевернулся.

Инцидент вызвал большой резонанс на Украине, став причиной роста очередной волны антироссийских настроений. В украинских СМИ публиковались видео, где якобы российские пограничники кричат украинским рыбакам:

«Хохлы, мы вас топили и топить будем!»

Тем не менее события 2014 года заслонили все другие конфликты. Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев итогов плебисцита не признал и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной, территорией.

Москва же неоднократно подчеркивала, что референдум прошел в полном соответствии международному праву, а вопрос территориальной принадлежности полуострова «исторически закрыт».

Переход Крыма под юрисдикцию РФ сильно осложняет правовой статус Азовского моря. Состояние отношений двух стран также не дает возможности ожидать, что в скором времени может быть заключено новое соглашение.