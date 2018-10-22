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Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
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Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко 

Lenta.ru + ещё 11 2 часа назад
Кремль делает выводы о причастности Киева к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко на основе информации, собираемой на месте преступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 22 октября.
«На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что следствие ведут местные органы внутренних дел, они опираются на информацию, получаемую на месте событий.
Захарченко погиб 31 августа при взрыве в донецком кафе, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского артиста Иосифа Кобзона. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые заявили о причастности к произошедшему украинской стороны. В ДНР также говорят о причастности западных спецслужб.
Российский лидер Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. Он заверил, что преступники не смогут «поставить народ Донбасса на колени».
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