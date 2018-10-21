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Болтон прибыл в Москву
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Источник: помощник президента США по нацбезопасности Болтон прибыл в Москву 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в российскую столицу, где 22-23 октября проведет консультации с представителями органов власти РФ. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник.
"Болтон прибыл в Москву", — сказал собеседник.
Как утверждают источники газеты The New York Times помощнику президента США по нацбезопасности поручено уведомить Москву о решении Вашингтона начать подготовку к выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Болтон 20 октября отправился в поездку, в рамках которой посетит Россию, Азербайджан, Армению и Грузию. Как ожидается, он встретится с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и обсудит с ним отношения Москвы и Вашингтона и ключевые международные вопросы.
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