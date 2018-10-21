Путин и Болтон могут обсудить тему ДРСМД

Российский лидер Владимир Путин и советник по нацбезопаности президента США Джон Болтон могут обсудить вопрос выхода Вашингтона из договора о РСМД. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны», — сказал Песков.
Ранее газета The Guardian писала, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на выходе США из ДРСМД.
Болтон будет находиться в России с визитом 22—23 октября.