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Путин и Болтон могут обсудить тему ДРСМД
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Путин и Болтон могут обсудить решение США о выходе из ДРСМД 

RT на русском + ещё 13 14 часов назад
Российский лидер Владимир Путин и советник по нацбезопаности президента США Джон Болтон могут обсудить вопрос выхода Вашингтона из договора о РСМД. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Наверняка после последних заявлений потребуются разъяснения американской стороны», — сказал Песков.
Ранее газета The Guardian писала, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон настаивает на выходе США из ДРСМД.
Болтон будет находиться в России с визитом 22—23 октября.
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