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Поклонская рассказала о тайной свадьбе
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Поклонская рассказала о скромной свадьбе 

Рамблер 39 минут назад
Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее супруг Иван Соловьев в своем первом совместном интервью рассказали, что старались максимально избежать публичности при бракосочетании, сообщает НТВ.
По словам Соловьева, информация все-таки просочилась в Сети, после чего на него обрушился шквал звонков.
«У меня более 200 звонков на телефон было, то есть все журналисты, которые знают меня, все журналисты, которые меня не знают… Я телефон взял, запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда», — поделился он.
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Однако шумихи оба не хотели.
«Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность», — сказала Поклонская.
Затем в Сеть попало видео очень среднего качества, на котором Поклонская танцует под «Хуторянку».
«Песня настоящая — «Хуторянка», я — настоящая, причем в окружении детей, дети — настоящие, все было по правде», — прокомментировала депутат.
В августе сразу после новости о том, что экс-прокурор вышла замуж, в Сети появилась ее фотография в фате и с супругом на фоне портрета Николая II. Позже оказалось, что это коллаж.
Соловьев — руководитель Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ. Ему 47 лет. Он доктор юридических наук, член Научно-консультативного совета СК РФ. Ранее сообщалось, что церемония бракосочетания прошла в Крыму.
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