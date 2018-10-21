Поклонская рассказала о тайной свадьбе

Поклонская рассказала о скромной свадьбе

Депутат Госдумы Наталья Поклонская и ее супруг Иван Соловьев в своем первом совместном интервью рассказали, что старались максимально избежать публичности при бракосочетании, сообщает НТВ

По словам Соловьева, информация все-таки просочилась в Сети, после чего на него обрушился шквал звонков.

«У меня более 200 звонков на телефон было, то есть все журналисты, которые знают меня, все журналисты, которые меня не знают… Я телефон взял, запрятал под диван. Потому что это совершенно было невозможно. Куча сообщений по всем мессенджерам: правда это или не правда», — поделился он.

Однако шумихи оба не хотели.

«Мы провели мероприятие очень скромно, для своих родных, для близких. Не хотели и не пытались пустить какую-то публичность», — сказала Поклонская.

Затем в Сеть попало видео очень среднего качества, на котором Поклонская танцует под «Хуторянку».

«Песня настоящая — «Хуторянка», я — настоящая, причем в окружении детей, дети — настоящие, все было по правде», — прокомментировала депутат.

В августе сразу после новости о том, что экс-прокурор вышла замуж, в Сети появилась ее фотография в фате и с супругом на фоне портрета Николая II. Позже оказалось, что это коллаж.

Соловьев — руководитель Аппарата уполномоченного по правам человека в РФ. Ему 47 лет. Он доктор юридических наук, член Научно-консультативного совета СК РФ. Ранее сообщалось, что церемония бракосочетания прошла в Крыму.