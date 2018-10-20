РФ обвинила США в презрении ко всему миру

МИД РФ обвинил США в презрении ко всему миру

Власти США придумывают поводы для того, чтобы запугать собственную и мировую общественность угрозами того или иного российского вмешательства, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков . Таким образом он прокомментировал предъявление гражданке России обвинения в попытке повлиять на результат американских выборов.

«Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции. США явно переоценивают собственные возможности», — подчеркнул Рябков.

По его словам, речь идет о клеветнической кампании, которую организовали американские политики чтобы получить преимущество в межпартийной конкуренции. Рябков высказал мнение, что Соединённые Штаты будут получать всё более решительный отпор из-за своего «презрительного отношения» ко всему остальному миру.