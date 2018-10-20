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РФ обвинила США в презрении ко всему миру
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МИД РФ обвинил США в презрении ко всему миру 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Власти США придумывают поводы для того, чтобы запугать собственную и мировую общественность угрозами того или иного российского вмешательства, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Таким образом он прокомментировал предъявление гражданке России обвинения в попытке повлиять на результат американских выборов.
«Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции. США явно переоценивают собственные возможности», — подчеркнул Рябков.
По его словам, речь идет о клеветнической кампании, которую организовали американские политики чтобы получить преимущество в межпартийной конкуренции. Рябков высказал мнение, что Соединённые Штаты будут получать всё более решительный отпор из-за своего «презрительного отношения» ко всему остальному миру.
Ранее News.ru писал о том, что американские правоохранительные органы предъявили обвинения 44-летней россиянке Елене Хусяйновой. Якобы она пыталась оказать влияние на ход промежуточных выборов в Конгресс США, которые должны состояться в ноябре. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг информацию о том, что гражданка РФ имеет отношение к его избирательной кампании 2016 года.
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