Зюганов раскритиковал российскую систему образования

Глава КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с критикой на российскую систему образования, заявив о ее забюрократизированности. Об этом он сказал на пленуме ЦК партии, проходящем 20 октября.

«Образование поросло бюрократической коростой. Каждое учебное заведение выполняет в среднем 300 отчетов в год по 12 тысячам показателей. Российские учителя ставят мировые рекорды по затратам времени на оформление бумаг», — цитирует Зюганова РИА Новости.

По его словам, бумажная работа не дает учителям заниматься их основной деятельностью — воспитанием.

Перейдя к другой теме, лидер КПРФ добавил, что его партия выступает против превращения религии в идеологических инструмент, но не борется с верой или церковью

«КПРФ не борется против религии и церкви… Наша партия не отрицает такой исторической реальности как религия и церковь. Она с уважением относится к многовековым вероисповеданиям всех народов России», — заявил Зюганов.