Зюганов раскритиковал российскую систему образования 

Глава КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с критикой на российскую систему образования, заявив о ее забюрократизированности. Об этом он сказал на пленуме ЦК партии, проходящем 20 октября.
«Образование поросло бюрократической коростой. Каждое учебное заведение выполняет в среднем 300 отчетов в год по 12 тысячам показателей. Российские учителя ставят мировые рекорды по затратам времени на оформление бумаг», — цитирует Зюганова РИА Новости.
По его словам, бумажная работа не дает учителям заниматься их основной деятельностью — воспитанием.
Перейдя к другой теме, лидер КПРФ добавил, что его партия выступает против превращения религии в идеологических инструмент, но не борется с верой или церковью
«КПРФ не борется против религии и церкви… Наша партия не отрицает такой исторической реальности как религия и церковь. Она с уважением относится к многовековым вероисповеданиям всех народов России», — заявил Зюганов.
Как писал News.ru, председатель КПРФ Геннадий Зюганов призвал президента Владимира Путина «немедленно» принять Донбасс в состав Российской Федерации. В первую очередь, по словам политика, необходимо сделать так же, «как в свое время было с Южной Осетией и с Абхазией». Зюганов уверен, что в случае признания республик на их территориях прекратится «бандитизм» Киева.