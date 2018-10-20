В США допустили новую встречу Путина и Трампа

Американское правительство исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести в ноябре двусторонние встречи в Париже и Буэнос-Айресе. Об этом сообщил на встрече с небольшой группой журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, представитель администрации США высокого ранга.
"Есть пара возможностей, включая [саммит] Группы двадцати в Буэнос-Айресе или [военный] парад в Париже в ознаменование [100-летия] перемирия [в Первой мировой войне]. Более вероятно, видимо, на [встрече в верхах] "двадцатки", — заявил представитель исполнительной власти США, комментируя перспективы новых личных встреч Путина и Трампа.
"И приглашение президента Трампа нанести визит в Вашингтон, направленное президенту Путину, все еще остается в силе", — уточнил этот высокопоставленный представитель администрации США.
Торжества во Франции по случаю столетия перемирия в Первой мировой войне состоятся 11 ноября. Саммит Группы двадцати пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.
Выступая ранее в программе Первого канала "Большая игра", пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль не исключает в обозримой перспективе новых встреч Путина и Трампа. Однако пока этот вопрос не ставится в практической плоскости ни одной стороной, подчеркнул Песков.
"Впереди ожидает несколько международных форматов, на которых Путин и Трамп будут присутствовать вместе. Будет ли это в ноябре Париж — мемориальные мероприятия, связанные с Первой мировой войной, — будет ли это "двадцатка" в Аргентине или иные мероприятия, в любом случае два президента окажутся там одновременно", — сказал представитель Кремля.
Тем не менее, по его словам, "пока вопрос о проведении отдельной двусторонней встречи никем на ставился — ни Москвой, ни Вашингтоном, подготовки не ведется".
"Но давайте дождемся, что привезет от Трампа Путину [помощник президента США по национальной безопасности Джон] Болтон, что он скажет Путину, и потом уже, может быть, появятся новые вводные", — добавил Песков.
Болтон в субботу отправляется с визитом в Москву.