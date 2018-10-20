В США допустили новую встречу Путина и Трампа

В США заявили, что Путин и Трамп могут встретиться в ноябре во Франции и Аргентине

Владимир Путин и Американское правительство исходит из того, что президенты России и США Дональд Трамп могут провести в ноябре двусторонние встречи в Париже и Буэнос-Айресе . Об этом сообщил на встрече с небольшой группой журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, представитель администрации США высокого ранга.

"Есть пара возможностей, включая [саммит] Группы двадцати в Буэнос-Айресе или [военный] парад в Париже в ознаменование [100-летия] перемирия [в Первой мировой войне]. Более вероятно, видимо, на [встрече в верхах] "двадцатки", — заявил представитель исполнительной власти США, комментируя перспективы новых личных встреч Путина и Трампа.

"И приглашение президента Трампа нанести визит в Вашингтон, направленное президенту Путину, все еще остается в силе", — уточнил этот высокопоставленный представитель администрации США.

Торжества во Франции по случаю столетия перемирия в Первой мировой войне состоятся 11 ноября. Саммит Группы двадцати пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

Выступая ранее в программе Первого канала "Большая игра", пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль не исключает в обозримой перспективе новых встреч Путина и Трампа. Однако пока этот вопрос не ставится в практической плоскости ни одной стороной, подчеркнул Песков.

"Впереди ожидает несколько международных форматов, на которых Путин и Трамп будут присутствовать вместе. Будет ли это в ноябре Париж — мемориальные мероприятия, связанные с Первой мировой войной, — будет ли это "двадцатка" в Аргентине или иные мероприятия, в любом случае два президента окажутся там одновременно", — сказал представитель Кремля.

Тем не менее, по его словам, "пока вопрос о проведении отдельной двусторонней встречи никем на ставился — ни Москвой, ни Вашингтоном, подготовки не ведется".

"Но давайте дождемся, что привезет от Трампа Путину [помощник президента США по национальной безопасности Джон] Болтон, что он скажет Путину, и потом уже, может быть, появятся новые вводные", — добавил Песков.

Болтон в субботу отправляется с визитом в Москву.