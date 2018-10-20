«Получат жесткий отпор»

МИД обвинил США в создании предлога для новых санкций против России

Вашингтон специально выдвинул обвинения против россиянки Елены Хусяйновой, подозреваемой в участии во вмешательстве в американские выборы, чтобы ввести дополнительные санкции в отношении России , уверен замминистра иностранных дел Сергей Рябков . К тому же он считает, что эти обвинения связаны с желанием некоторых политиков получить преимущества накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

Обвинения Вашингтона в отношении россиянки Елены Хусяйновой во вмешательстве в американские выборы — это всего лишь предлог для введения очередных санкций в отношении России, говорится в распространенном комментарии замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Понимаем, что в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции», — уверен дипломат.

Власти США , по его словам, продолжают пугать собственную и мировую общественность «российскими хакерами и блогерами», выдвигая обвинения против еще одной россиянки, которая, по мнению американской стороны, пыталась воздействовать на настроения американских избирателей.

Дипломат уточнил, что речь идет о «клеветнической кампании», причины которой скрываются исключительно во внутриполитических противоречиях в США.

Рябков уверен, что эта кампания «продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию».

По его мнению, попытки Вашингтона разыграть карту мифической «руки Москвы » связаны с предстоящими ноябрьскими выборами в Конгресс. «Более двух лет — со времен прошлых президентских выборов — распространяя беспардонную ложь относительно мифической „руки Москвы“, в Вашингтоне теперь пытаются разыграть ту же карту в преддверии приближающегося в США дня выборов 6 ноября», — указал Рябков.

Замглавы МИД РФ предупредил, что демонстрирующая враждебность к России американская сторона будет получать все более жесткий отпор. «Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор», — объявил замглавы МИД РФ.

Минюст США выдвинул обвинение россиянке Елене Хусяйновой в сговоре с целью навредить политической системе Соединенных Штатов и вмешаться в выборы в 2016 и 2018 годах. Как заявляют в Вашингтоне, гражданка России была главным бухгалтером «Проекта Лахта», который в Минюсте называют «финансируемым олигархом Евгением Пригожиным и двумя подконтрольными ему компаниями, Concord Management and Consulting и Concord Catering, операцию по вмешательству в выборы».

Бюджет проекта, по утверждению американского Минюста, с января 2016 года по июнь 2018-го составил $35 млн В рамках «Проекта Лахта» его участники из России открывали тысячи учетных записей в социальных сетях и электронных почтовых ящиков от имени американских граждан, чтобы повлиять на политическую ситуацию в США, считают в Вашингтоне.

Там также указывают, что Хусяйнова отвечала за финансовые документы, в которых прописывались расходы на деятельность в США, в том числе выплаты активистам, оплату рекламы в соцсетях и продвижение сообщений, оплату доменных имен, а также покупку серверов.

Хусяйнова и другие лица якобы выдавали себя за американских политических активистов и при этом скрывали свое российское происхождение. Они вели аккаунты в соцсетях, распространяя там материалы на политические и общественные темы, что в итоге приводило к расколу американского общества, уверены в Минюсте. Более того, там утверждают, что распространяемые материалы содержали призывы голосовать за или против определенных кандидатов как в 2016-м, так и в 2018 году.

Впрочем, там уточнили, что обвинение не содержит предположений о влиянии Хусяйновой или других лиц, которое они смогли оказать на исход выборов. Также в обвинении нет сведений об участии в операции граждан США. Отмечается, что американские власти получили «исключительное содействие» со стороны частных компаний, в частности фейсбука и твиттера.

Хусяйнова обвиняется по ст. 371 19-й главы первой части 18-го раздела Уголовного кодекса — заговор с целью совершения преступления против США. Наказание за нее предусматривает штраф и/или лишение свободы на срок до пяти лет.

В то же время обвиняемая компания Concord Management заявляла о том, что непричастна к вмешательству в выборы в США. Сам Пригожин утверждал, что ни компания «Конкорд», ни другие его структуры «не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы». К тому же он отказался комментировать работу «фабрики троллей» в американском сегменте интернета, поскольку «не связан с данной структурой». «Мы также не понимаем, какое отношение к расследованиям в официальных инстанциях США имеют фирмы, принадлежащие Евгению Пригожину», — указали в заявлении его представителя.