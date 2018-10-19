В СФ заявили о беззаконье Украины

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В Совете Федерации назвали беззаконием изъятие Украиной судна «Норд» 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT передачу российского судна «Норд» Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
«Норд» — это частное судно. Они осуществили его самозахват, а сейчас собираются продать. С точки зрения международного права, всё это полнейшее беззаконие. Они идут по пути обострения отношений с Россией и демонстрируют свою неспособность решать вопросы цивилизованно», — сказал он.
Цеков также назвал недопустимыми действия украинской стороны по отношению к частным собственникам судна.
«Думаю, собственник может выставлять им иски. Причём они могут быть в том числе и в международных инстанциях. Киев же любит к международным инстанциям апеллировать», — заключил сенатор.
Ранее Украина изъяла задержанное российское судно «Норд». Предполагается, что российский сейнер выставят на аукцион.
Подчёркивается, что это необходимо для сохранения бюджетных средств, которые выделены на содержание судна в порту Бердянск.
RT на русском: последние новости
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