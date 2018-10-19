Кадыров призвал оградить РФ от западной «культуры насилия»

Кадыров призвал оградить Россию от западной «культуры насилия»

"Весь мир потрясен трагедией в Керчи. Мы скорбим вместе с родными и близкими невинно убиенных учащихся и учителей", — написал Кадыров.

Глава Чечни призвал всех думать о духовности. По его словам, отсутствие духовности, уважения к родным, близким и окружающим людям лишает подростков моральных и психологических тормозов на пути зла и насилия.

"Сцены насилия, реки крови, бесконечные убийства, романтизация человека, достигшего высшего мастерства в расправах над людьми. Вот эта европейская и американская "культура" становится составной частью нашей жизни. Это о фильмах и прочем. А в реальной жизни Европы и США мы видим еще более печальную и трагическую статистику, когда подростки и молодые люди берут в руки оружие и устраивают массовый расстрел одноклассников, преподавателей, студентов, прихожан", — добавил Кадыров.

По его мнению, "что-то нужно делать для ограждения подрастающего поколения от заразного влияния западной эпидемии массовых убийств в школах и вузах". "Это повод для глубоких раздумий, выработки предложений и принятия решений", — написал он.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой. Около 50 человек пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство".