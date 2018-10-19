Песков рассказал о «химии» Путина

Песков оценил «химию» в отношениях Путина и Трампа

По его словам, оценить химию во взаимоотношениях глав государств непросто, однако подчеркнул, что она не может заставить Путина отступить от национальных государственных интересов России.

"Химия с первого взгляда, любовь с первого взгляда — это другая опера. Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга", — добавил Песков.

Также пресс-секретарь российского лидера привел в пример дружбу Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером . По словам Пескова, их дружеские отношения продолжаются по сей день, хотя прежде по актуальным политическим вопросам они "жестко и бескомпромиссно спорили".

Ранее Песков предсказал обострение в отношениях России и США.