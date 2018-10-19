Песков рассказал о «химии» Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телепередачи "Большая игра" на "Первом канале" ответил на вопрос, есть ли "химия" в отношениях лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По его словам, оценить химию во взаимоотношениях глав государств непросто, однако подчеркнул, что она не может заставить Путина отступить от национальных государственных интересов России.
"Химия с первого взгляда, любовь с первого взгляда — это другая опера. Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга", — добавил Песков.
Также пресс-секретарь российского лидера привел в пример дружбу Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. По словам Пескова, их дружеские отношения продолжаются по сей день, хотя прежде по актуальным политическим вопросам они "жестко и бескомпромиссно спорили".
Ранее Песков предсказал обострение в отношениях России и США.