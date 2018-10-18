«А они просто сдохнут»: Путин об агрессорах

Путин рассказал, когда Россия применит ядерное оружие

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — предупредил Путин.

Президент подчеркнул, что в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара.

«Наша концепция — это ответ на встречный удар, это значит мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории», — сказал он.

Реализация такой концепции возможна благодаря системе раннего оповещения о ракетном нападении, которая не только фиксирует старт ракет, но и определяет траекторию их полета и районы падения головных частей ядерного оружия.