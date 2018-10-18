«А они просто сдохнут»: Путин об агрессорах

Россия не будет наносить удар ядерным оружием первой. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин, выступая на дискуссионном форуме «Валдай».
«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — предупредил Путин.
Президент подчеркнул, что в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара.
«Наша концепция — это ответ на встречный удар, это значит мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории», — сказал он.
Реализация такой концепции возможна благодаря системе раннего оповещения о ракетном нападении, которая не только фиксирует старт ракет, но и определяет траекторию их полета и районы падения головных частей ядерного оружия.