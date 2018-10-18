Путин назвал причину трагедии в Керчи

Путин назвал причину стрельбы в Керчи и вспомнил американские школы

Трагедия в Керченском технологическом техникуме является результатом глобализации, заявил президент России Владимир Путин . Его цитирует телеграм-канал DAILY STORM в четверг, 18 октября.

«В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что мы все в целом не создаем нужного, интересного и полезного контента. Они хватают суррогат героизма вместо настоящего. Это приводит к трагедиям подобного рода», — сказал он.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что керченские события свидетельствуют об опасной тенденции, которую надо тщательно изучить и принять предупредительные меры.

Накануне в Керченском технологическом техникуме произошла серия взрывов. Студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. В результате погибли не менее 20 человек, пострадали около 50 человек.

Только за текущий год в школах США произошло два массовых расстрела: 14 февраля в штате Флорида погибли 17 человек, 18 мая в Техасе жертвами стрельбы стали восемь учеников и двое учителей. На фоне подобных новостей израильская компания Masada Armour создала бронерюкзак, призванный защитить школьников в случае ЧП.