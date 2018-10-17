Ещё
Аксенов высказался об устроившем стрельбу студенте
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Керченский убийца не вызывал подозрений, заявил Аксенов 

РИА Новости 37 минут назад
Убийца студентов керченского колледжа характеризовался положительно и не вызывал подозрений, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Нападение на керченский колледж попало на видео
"Сейчас главное понять, что толкнуло этого нелюдя на это преступление. Пока не понимаем. Характеризовался положительно. Директор колледжа говорит, не было даже ни разу … даже на педсовет не вызывался ни разу. Всегда примерно себя вел, не вызывал никогда подобных ситуаций", — сообщил Аксенов собравшимся у колледжа жителям города.
По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Также сообщалось о стрельбе. По разным данным, погибли до 19 человек, пострадали более 50 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что организатор атаки на колледж учился на четвертом курсе, он покончил с собой.
Последние новости
Трагедия в керченском техникуме. Почти два десятка погибших В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России Никогда так не делайте: кому нельзя жертвовать деньги
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи482
Стало известно происхождение взрывчатки стрелка в Керчи176
Оглашен список пострадавших в Керчи66
«Отрубили пальцы и голову»: как убивали журналиста46
Нападение на керченский колледж попало на видео55
Видео
01:16
Нападение на керченский колледж попало на видео
Происшествия
02:14
Обвинённая в экстремизме россиянка сбежала на Украину
Общество Украина
04:26
«Отрубили пальцы и голову»: как убивали журналиста
В мире Ближний Восток
03:43
Оглашен список пострадавших в Керчи
Происшествия
00:37
Порошенко сделал заявление после взрывов в Керчи
В мире Украина
04:26
«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»
Политика В мире
03:11
Аксенова по ошибке назвали керченским стрелком
В мире
00:19
Неизвестный открыл огонь на северо-западе Москвы
Происшествия
02:04
Восстановлена картина бойни в керченском колледже
Происшествия
02:04
Мать керченского стрелка принялась спасать раненых
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение