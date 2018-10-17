Аксенов высказался об устроившем стрельбу студенте

Керченский убийца не вызывал подозрений, заявил Аксенов

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Трагедия в керченском техникуме. Почти два десятка погибших

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