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Медведев разочаровался в Трампе
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Медведев разочаровался в Трампе 

Lenta.ru 6 часов назад
Президент США Дональд Трамп оказался не способен улучшить отношения с Москвой. Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Трампу, насколько мы понимаем, сейчас не очень просто, потому что его атакуют справа и слева. Его, с одной стороны, подозревают в каких-то симпатиях к нашей стране, хотя, собственно говоря, он ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал. И вряд ли способен сделать — именно в силу давления, которое на него оказывается», — сказал он (цитата по ТАСС).
«Мы Трампа не выбирали, он президент США. Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Если бы на месте Трампа был другой президент, мы бы с не меньшим уважением относились к нему», — отметил он.
20 сентября Трамп подписал указ об ужесточении уже действующих в отношении России санкций. В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за якобы использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России.
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