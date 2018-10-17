Медведев разочаровался в Трампе

«Трампу, насколько мы понимаем, сейчас не очень просто, потому что его атакуют справа и слева. Его, с одной стороны, подозревают в каких-то симпатиях к нашей стране, хотя, собственно говоря, он ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал. И вряд ли способен сделать — именно в силу давления, которое на него оказывается», — сказал он (цитата по ТАСС).

«Мы Трампа не выбирали, он президент США. Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Если бы на месте Трампа был другой президент, мы бы с не меньшим уважением относились к нему», — отметил он.

20 сентября Трамп подписал указ об ужесточении уже действующих в отношении России санкций. В начале августа США одобрили расширение санкций в отношении России за якобы использование запрещенных видов вооружения и допустили их распространение на государственный долг России.