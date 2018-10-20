«Санкционный маховик требует новых обоснований»

Посольство ответило на обвинение США в адрес россиянки

США не предъявили никаких доказательств вмешательства гражданки России в предстоящие выборы в Конгресс. Об этом заявили в посольстве РФ в ответ на обвинение американского Минюста

«Раскрученный санкционный маховик требует все новых "обоснований". Можно было ожидать, что предстоящие промежуточные выборы также станут удобным предлогом для новых нападок в адрес России, приписывания нам "продолжения вмешательства"», — говорится в сообщении дипведомства.

В посольстве также отметили, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности сотрудничать по вопросам, связанным с кибербезопасностью, однако «некоторые политики и бюрократы в Вашингтоне предпочитают линию на голословные обвинения».

Ранее 19 октября стало известно, что Минюст готовит обвинение в адрес россиянки Елены Хусьяновой. Американская сторона считает, что женщина пыталась повлиять на выборы в Конгресс США , которые пройдут в ноябре. По данным ведомства, Хусьянова работала главным бухгалтером проекта «Лахта», который СМИ связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина (его считают причастным к вмешательству в американские выборы — прим. «Ленты.ру» ).