Евкуров отказался уходить с поста «под давлением»

Евкуров заявил, что не намерен уходить с поста главы Ингушетии «под давлением»

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не намерен покидать свой пост "под давлением" и готов работать до конца срока полномочий. Об этом он сообщил в интервью ТАСС , комментируя митинг в республике, участники которого высказываются против соглашения с соседней Чечней об определении границы.

"Под давлением вот этих организаторов митинга — никогда", — сказал Евкуров, отвечая на вопрос о том, выдержит ли он давление митингующих и не собирается ли подавать в отставку.

По его словам, он готов работать на посту главы республики до конца срока полномочий.

"Придет мое время, я уйду. Но я буду работать до конца, это даже не обсуждается. Как я уже не раз говорил, если мне скажут, что утром я должен подать в отставку, я всю ночь еще буду работать", — подчеркнул глава республики.

В конце сентября в Магасе руководители Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение об административной границе между республиками, вопрос о которой оставался нерешенным с начала 1990-х годов, после распада Чечено-Ингушской АССР. Некоторые жители Ингушетии 4 октября вышли на митинг, требуя широкого обсуждения данного вопроса и выступая против ратификации соглашения в парламенте республики. В среду, 17 октября, организаторы призвали участников разойтись и возобновить митинг позже. Власти Ингушетии согласовали проведение акции в период с 31 октября по 2 ноября.

Юнус-Бек Евкуров возглавляет Ингушетию с 2008 года. 9 сентября он был избран на пост главы республики в третий раз. Срок полномочий составляет пять лет.