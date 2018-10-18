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Путин поздравил Безрукова с юбилеем
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Путин поздравил Безрукова с 45-летним юбилеем 

ТАСС + ещё 11 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Сергея Безрукова с 45-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"Многогранный талант, неустанная работа над собой и стремление к новаторству стали главными слагаемыми вашего актерского успеха, помогли состояться на режиссерском поприще, ярко проявить себя в других творческих профессиях", — говорится в телеграмме.
Президент отметил значимую общественную деятельность артиста, его участие в реализации важных социальных и благотворительных инициатив и пожелал актеру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.
Сергей Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве. В 1994 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (мастерская Олега Табакова), после чего сразу был принят в труппу Московского театра-студии под руководством Табакова, где служил до 2013 года и исполнил множество ролей. С января 2014 года — художественный руководитель Московского губернского театра. В июне 2018 года собрал свою рок-группу "Крестный папа" и выпустил первый сингл "Не про нас".
Артист широко известен и в качестве киноактера. Он снимался в телесериалах "Бригада", "Участок", "Мастер и Маргарита", "Есенин", а также в художественных фильмах "Китайскій сервизъ", "Азазель", "Бой с тенью", "Пушкин. Последняя дуэль", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и многих других. Несколько лет (1995-1999) работал в развлекательной сатирической программе "Куклы" на телеканале НТВ, где озвучил двенадцать персонажей. Кроме того, Безруков принял участие в озвучивании анимационных фильмов "Князь Владимир", "Про Федота-стрельца, удалого молодца", "Волки и овцы: бееезумное превращение", а также участвовал в записи нескольких аудиокниг и аудиоспектаклей.
Безруков — лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный артист РФ (2008) и Южной Осетии (2015), отмечен наградами многих театральных и кинофестивалей.
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