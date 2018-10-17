«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»

МИД требует правду о судьбе журналиста Хашогги

Однако, как заметила Захарова «ясности, несмотря на огромное количество комментариев, делу эту не добавило».

«Очень хочется, чтобы по этой истории мир узнал правду и чтобы политические заявления шли после того, как правоохранительные органы озвучат свой вердикт», — заключила представитель МИД РФ.

Обозреватель американской газеты Washington Post Хашогги, который с 2017 года живёт в США, пропал в Турции 2 октября после посещение генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста саудовского журналиста в том день пошла вместе с ним, но в здание не пустили. По её словам, дипломаты пригласили Хашогги для оформления документов. Через пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашогги уже ушёл и ждать его нет смысла.

Ранее News.ruписал, что Хашогги могли пытать на допросе перед смертью.