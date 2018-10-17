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«Очень хочется, чтобы мир узнал правду»
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МИД требует правду о судьбе журналиста Хашогги 

News.ru 31 минуту назад
Фото: ТАСС
На Смоленской площади внимательно следят за расследованием исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Москва приветствует совместные действия Анкары и Эр-Рияда по этому делу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Однако, как заметила Захарова «ясности, несмотря на огромное количество комментариев, делу эту не добавило».
«Очень хочется, чтобы по этой истории мир узнал правду и чтобы политические заявления шли после того, как правоохранительные органы озвучат свой вердикт», — заключила представитель МИД РФ.
Обозреватель американской газеты Washington Post Хашогги, который с 2017 года живёт в США, пропал в Турции 2 октября после посещение генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста саудовского журналиста в том день пошла вместе с ним, но в здание не пустили. По её словам, дипломаты пригласили Хашогги для оформления документов. Через пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашогги уже ушёл и ждать его нет смысла.
Ранее News.ruписал, что Хашогги могли пытать на допросе перед смертью.
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