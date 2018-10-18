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Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке
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Путин прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Фактор палестино-израильского урегулирования лежит в основе всех проблем Ближнего Востока, поэтому необходимо сделать все, чтобы решить этот вопрос, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.
"Вы знаете, в основе всех проблем Ближнего Востока ключевым является фактор палестино-израильского урегулирования. Если смотреть на Ближний Восток, в конечном итоге мы все равно придем к этому. Поэтому нужно сделать все, чтобы эта проблема разрешалась, чтобы были прямые контакты между Израилем и Палестиной, чтобы возобновились многосторонние усилия по разрешению этого кризиса, который длится десятилетиями", — заявил Путин.
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