Путин сделал заявление после трагедии в Керчи

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Путин прокомментировал трагедию в керченском колледже 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию в политехническом колледже в Керчи.
Об этом сообщает ТАСС.
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Президент выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал сделать все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших.
Он заявил, что мотивы и версии трагических событий в Керчи тщательно изучаются, и результаты расследования будут доведены до общественности.
«Уже сейчас ясно, что это преступление», — добавил Путин.
В среду днем в Керченском политехническом колледже в результате стрельбы и взрыва погибли 17 человек, 47 получили ранения. Стрелок — 18-летний учащийся колледжа — покончил с собой.
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