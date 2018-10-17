Путин сделал заявление после трагедии в Керчи

Президент России Владимир Путин прокомментировал трагедию в политехническом колледже в Керчи.
Об этом сообщает ТАСС.
Президент выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал сделать все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших.
Он заявил, что мотивы и версии трагических событий в Керчи тщательно изучаются, и результаты расследования будут доведены до общественности.
«Уже сейчас ясно, что это преступление», — добавил Путин.
В среду днем в Керченском политехническом колледже в результате стрельбы и взрыва погибли 17 человек, 47 получили ранения. Стрелок — 18-летний учащийся колледжа — покончил с собой.