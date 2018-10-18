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Россия сохранила государственность Сирии, заявил Путин
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Россия сохранила государственность Сирии, заявил Путин 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПУТИН: РОССИЯ НАНЕСЛА ОГРОМНЫЙ УРОН ТЕРРОРИСТАМ В СИРИИ И СОХРАНИЛА ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ САР  РИА НОВОСТИ
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