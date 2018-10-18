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Россия сохранила государственность Сирии, заявил Путин
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Россия сохранила государственность Сирии, заявил Путин
РИА Новости
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1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ПУТИН:
РОССИЯ
НАНЕСЛА ОГРОМНЫЙ УРОН ТЕРРОРИСТАМ В СИРИИ И СОХРАНИЛА ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ САР
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