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Рябков провёл встречу с делегацией МИД Израиля
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Рябков провёл встречу с высокопоставленной делегацией МИД Израиля 

RT на русском + ещё 2 16 октября 2018
Фото: РИА Новости
Замглавы российского МИД Сергей Рябков 16 октября обсудил с делегацией высокопоставленных сотрудников МИД Израиля во главе с заместителем Генерального директора ситуацию на Ближнем Востоке.
«Стороны обменялись мнениями по широкой повестке дня, включая актуальные вопросы российско-американских отношений, международной безопасности, проблематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ с акцентом на ситуацию в ближневосточном регионе», — сообщается на сайте МИД России.
Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов обсудил с израильской делегацией ситуацию в Сирии.
Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал, что дорожит отношениями с российским президентом Владимиром Путиным и высоко ценит контакты с ним, так как это позволяет справляться с вызовами в регионе.
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