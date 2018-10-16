Жириновский призвал вернуть Украину в состав России

Политик заявил, что украинские власти и радикальные организации могут использовать противостояние РПЦ и раскольнических церквей в своих интересах по «сирийскому» сценарию.

«В условиях прогрессирующей нищеты и гражданской войны там может сформироваться радикальное религиозное ядро, которое будет стремиться уничтожить тех, кто сохранил верность Русской православной церкви», — цитирует ФАН Жириновского.

По его словам, в эту войну могут быть втянуты не только последователи двух церквей, «но и другие религиозные течения, например униаты греко-католики, которых на Украине достаточно много».

Жириновский утверждает, что кровопролитие на Украине стало результатом «неумелой внешней и внутренней политики большевиков».

«Большевики создали национальные границы, они практически уничтожали Русскую православную церковь, они передавали Украине русские земли, дали ей суверенитет!» — заявил лидер ЛДПР.

Решением этой проблемы, по его мнению, может стать возвращение Украины в состав России.

«Исправить нынешнее положение дел можно, только вернув всю Украину в состав России — мы в ЛДПР неоднократно говорили об этом. Все остальное — переговоры, уговоры, ультиматумы — проблему в корне не решит», — заключил депутат Госдумы.

Ранее глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что шаги стамбульского синода по Украине вынуждают РПЦ разорвать единство с Константинопольским патриархатом. Было приостановлено молитвенное общение и поминовение Константинопольского патриарха.

Напомним, синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей.