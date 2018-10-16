За чей счет хоронить экс-губернаторов

А пожеланий у нового пенсионера губернского масштаба было немало. В частности, он пожелал не только весьма солидное материальное содержание, но оплаченные два раза в год поездки его с женою в Москву , охрану, помощника. Право беспрепятственно входит в здание администрации и держать свой автомобиль в губернаторском гараже. И даже предусмотрел похороны за казенный счет. Хотя о таких крепких мужиках обычно говорят: он еще простудится на ваших похоронах.

Вот такой джентльменский набор привилегий должен скрасить губернатору-долгожителю старость. Его наследник не увидел в таких пожеланиях ничего необычного и заявил, что ветеран с беспорочной службой такого пакета пенсионных прав достоин. Хотя между строк можно было понять, что это компенсация или скорее поощрение за добровольную и тихую отставку.

Надо сказать, что фантазии уходящих губернаторов, а их в последнее время немало, не раз вызывали возмущение неравнодушной общественности. Особенно если своеобразный пенсионный «райдер» объявляет деятель, уход которого был связан с громким скандалом. Как это случилось с вечным кузбасским правителем Аманом Тулеевым , который был вынужден покинуть свой пост после потрясшей всю страну трагедии с ТРЦ «Зимняя вишня».

Помните, как Тулеев простился с земляками прочувствованной речью, подчеркнув, что не имеет более морального права оставаться в своем кабинете. Но при этом определил себе пенсию в пятьдесят тысяч, которую необходимо будет в автоматическом режиме индексировать, зарезервировал для себя кабинет в здании администрации и помощника, а заодно закрепил за собой загородный казенный особняк в сосновом лесу с надежной охраной. О распоряжении по части похорон ничего не известно.

Однако его «парашютные» условия выхвали возмущение в рядах местного Народного фронта. Активисты сочли такие претензии поле всех трагических событий, как минимум, неуместными. Но золотые губернаторские парашюты закрепляются решениями местных законодательных органов, а потому оспаривать их практически невозможно.

К слову, впервые интерес к губернаторской пенсии возник после скоропостижной отставки Юрия Лужкова , утратившего доверие Дмитрия Медведева . Тогда вдруг оказалось, что заранее мэр провел через полностью ему подконтрольную Мосгордуму закон о пенсионном обеспечении себя любимого, который гарантировал ему пенсию в двести тысяч рублей в месяц, охрану, казенный лимузин и ряд иных вещей, примиряющих отставника с потерей реальной власти.

Но в последнее время все чаще звучат голоса в пользу централизованного оформления условий развода мэров и губернаторов с властью на местах, дабы их фантазия не слишком зашкаливала по части своих будущих привилегий. Но пока «шитье парашюта» отдается на откуп самим пенсионерам регионального значения. Как говорится, только уйдите без шума и пыли…