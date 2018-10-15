Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра

Стали известны подробности отставки саратовской чиновницы

Ранее на видеохостинге YouTube появилось вызвавшее общественный резонанс видео спора министра Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку после таких высказываний.

"На основании устава (Основного Закона) Саратовской области постановляю: 1. Освободить 12 октября 2018 года Соколову Наталью Юрьевну от должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации", — говорится в документе.

Губернатор подписал постановление 12 октября, в тот же день оно вступило в силу.