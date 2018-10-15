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Стали известны подробности увольнения «макаронного» министра
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Стали известны подробности отставки саратовской чиновницы 

РИА Новости 1 час назад
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра труда, занятости и миграции Наталью Соколову с формулировкой "по собственной инициативе" после ее слов о величине прожиточного минимума, следует из опубликованного в понедельник постановления главы региона.
Ранее на видеохостинге YouTube появилось вызвавшее общественный резонанс видео спора министра Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку после таких высказываний.
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"На основании устава (Основного Закона) Саратовской области постановляю: 1. Освободить 12 октября 2018 года Соколову Наталью Юрьевну от должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации", — говорится в документе.
Губернатор подписал постановление 12 октября, в тот же день оно вступило в силу.
Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что после отставки Соколовой ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская. Но источник в правительстве области уточнил РИА Новости, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра Наталию Кривицкую.
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