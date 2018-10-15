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Путин наградил избитых футболистами чиновников
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Путин наградил избитых футболистами Пака и Гайсина 

Ведомости + ещё 1 18 минут назад
Президент Владимир Путин наградил директора департамента Минпромторга Дениса Пака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, а гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина — орденом Александра Невского. Копия указа главы государства от 11 октября размещена на портале правовой информации.
Пак и Гайсин награждены «за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей», отмечается в указе.
Чиновник Минпромторга и гендиректор ФГУП «НАМИ» являются по страдавшими по уголовному делу, возбужденному против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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