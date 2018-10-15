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Медведев пожаловался на московские пробки
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Путин наградил избитых футболистами чиновников

Медведев пожаловался на московские пробки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая начавшееся с опозданием в полчаса заседание с участием зарубежного бизнеса, отметил, что Москва становится городом с одним из самых напряженных трафиков в мире, из-за чего все сложнее добираться за город.
«По всей вероятности, Москва становится городом с одним из самых напряженных трафиков. Понятно, что добираться за город становится все труднее и труднее», — посетовал Медведев, поприветствовав участников заседания, передает РИА «Новости».
Заседание консультативного совета по иностранным инвестициям премьер провел в подмосковной резиденции.
Между тем, в июле газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как глобальная реконструкция дорог снизила число пробок в Москве.
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