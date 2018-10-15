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В Кремле высказались о депертаменте по Украине
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В Кремле прокомментировали появление депертамента по Украине 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал создание в администрации Кремля департамента по сотрудничеству с Украиной, передает РИА "Новости".
По словам Пескова, его появление привело имевшуюся структуру в соответствие с реальностью, поскольку это управление де-факто занималось вопросами взаимодействия с Украиной.
"Де-факто один из департаментов занимался Абхазией и Осетией и другой департамент де-факто занимался вопросами взаимодействия с Украиной", — заявил Песков.
Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил о создании департамента по сотрудничеству с Украиной в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента.
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