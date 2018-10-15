В Госдуме сочли кощунством комедию о блокаде

В Госдуме считают кощунством и позором идею комедии о блокаде

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский раскритиковал идею черной комедии о блокадном Ленинграде, передает РИА "Новости" Эту комедию намерен снять режиссер Андрей Красовский , собирающий деньги для своего проекта на одной из краудфандинговых платформ. "Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор. Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда — это сакральная, неприкосновенная страница истории нашего города", — сказал Боярский, назвав эксперимент неуместным и высказав надежду, что фильм не будет снят, и готовность этому препятствовать. Ранее фильм Сергея Лозницы "Донбасс", названный американскими критиками "размашистой черной комедией", был отобран в лонг-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".