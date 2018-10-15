В Госдуме сочли кощунством комедию о блокаде

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский раскритиковал идею черной комедии о блокадном Ленинграде, передает РИА "Новости".
Эту комедию намерен снять режиссер Андрей Красовский, собирающий деньги для своего проекта на одной из краудфандинговых платформ.
"Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор. Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда — это сакральная, неприкосновенная страница истории нашего города", — сказал Боярский, назвав эксперимент неуместным и высказав надежду, что фильм не будет снят, и готовность этому препятствовать.
Ранее фильм Сергея Лозницы "Донбасс", названный американскими критиками "размашистой черной комедией", был отобран в лонг-лист премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".