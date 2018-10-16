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Асаду подарили «вежливых людей»
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Асаду подарили «вежливых людей» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 37 2 часа назад
Крымские делегаты подарили президенту Сирии Башару Асаду картины с изображением природы Крыма, московского Кремля и копию памятника «Вежливым людям», установленного в Симферополе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов рассказал, что делегация подарила «картину от правительства Крыма с изображением Ласточкиного гнезда в Крыму», от госсовета — «панно с изображением здания госсовета Крыма», передает РИА «Новости».
Член Совета федерации от Совета министров Республики Крым Ольга Ковитиди подарила от Совфеда «гравюру с изображением московского Кремля».
Также был сделан «общий коллективный подарок — статуэтка, копия памятника „Вежливым людям“, который стоит в Симферополе». Идея подарка принадлежит участнику переговоров и встреч с сирийской стороной Олегу Белавенцеву.
Аксенов добавил, что картину с изображением Ласточкиного гнезда написал крымский художник, и выразил надежду, что работа «будет висеть у президента (Асада) в кабинете».
Памятник «Вежливым людям» был установлен в Симферополе рядом со зданием парламента Крыма в честь событий 2014 года.
Ранее сообщалось, что Башар Асад встретился с делегацией Крыма. До этого Сирия и Крым договорились о химическом экспорте.
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