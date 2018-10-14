Захарова поставила на место британских «сыщиков»

Захарова: Bellingcat не проводил расследования инцидента в Солсбери

Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-1».

«Bellingcat не вёл никакого расследования в отношении Солсбери. Bellingcat шесть месяцев молчал и не выдал ни одного материала, который бы увязывал то, что там случилось, с какими-то конкретными персоналиями. Он просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее ресурс Bellingcat опубликовал расследование, якобы доказывающее связь «подозреваемых» в отравлении Скрипалей — Петрова и Боширова — с российскими спецслужбами.