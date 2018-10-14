Захарова поставила на место британских «сыщиков»

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Захарова: Bellingcat не проводил расследования инцидента в Солсбери 

RT на русском + ещё 4 31 минуту назад
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британская инициативная группа Bellingcat не проводила расследования инцидента в Солсбери. По её словам, группа «слила» информацию, которая была получена перед выступлением делегации Великобритании на Генассамблее ООН.
Об этом она сказала в эфире телеканала «Россия-1».
«Bellingcat не вёл никакого расследования в отношении Солсбери. Bellingcat шесть месяцев молчал и не выдал ни одного материала, который бы увязывал то, что там случилось, с какими-то конкретными персоналиями. Он просто слил ту информацию, которую ему дали под выступление британской делегации на Генеральной Ассамблее ООН», — цитирует ТАСС Захарову.
Ранее ресурс Bellingcat опубликовал расследование, якобы доказывающее связь «подозреваемых» в отравлении Скрипалей — Петрова и Боширова — с российскими спецслужбами.
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