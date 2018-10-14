«Киевские фантазии»: в Москве ответили Порошенко 

Член Совета Федерации Алексей Пушков отозвался в Twitter на слова президента Украины Петра Порошенко о «незаконной московской аннексии Киевской митрополии, осуществленной еще в конце семнадцатого века».
«У Порошенко куда ни кинь — всюду аннексия», — написал Пушков.
У Порошенко куда ни кинь — всюду аннексия. Никакой аннексии Киевской митрополии в конце 17 века не было: Константинопольский патриарх Дионисий 4–й принял решение о ее подчинении Московскому патриархату. Да и самого понятия «аннексия» в 17 веке не было. Все это — киевские фантазии— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 октября 2018 г.
Официальная трактовка событий многовековой давности звучит так. В 1686 году Вселенский патриарх Дионисий IV и Священный Синод Константинопольской церкви приняли решение о передаче Киевской митрополии в каноническое ведение Московского патриарха.
«Да и самого понятия "аннексия" в XVII веке не было, — резюмировал Пушков. — Всё это — киевские фантазии».
В воскресенье Порошенко заявил, что его страна никогда не являлась и не будет канонической территорией Русской православной церкви.