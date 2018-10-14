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«Киевские фантазии»: в Москве ответили Порошенко
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«Киевские фантазии»: в Москве ответили Порошенко 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Член Совета Федерации Алексей Пушков отозвался в Twitter на слова президента Украины Петра Порошенко о «незаконной московской аннексии Киевской митрополии, осуществленной еще в конце семнадцатого века».
«У Порошенко куда ни кинь — всюду аннексия», — написал Пушков.
Официальная трактовка событий многовековой давности звучит так. В 1686 году Вселенский патриарх Дионисий IV и Священный Синод Константинопольской церкви приняли решение о передаче Киевской митрополии в каноническое ведение Московского патриарха.
«Да и самого понятия "аннексия" в XVII веке не было, — резюмировал Пушков. — Всё это — киевские фантазии».
В воскресенье Порошенко заявил, что его страна никогда не являлась и не будет канонической территорией Русской православной церкви.
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