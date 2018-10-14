«Киевские фантазии»: в Москве ответили Порошенко 

У Порошенко куда ни кинь — всюду аннексия. Никакой аннексии Киевской митрополии в конце 17 века не было: Константинопольский патриарх Дионисий 4–й принял решение о ее подчинении Московскому патриархату. Да и самого понятия «аннексия» в 17 веке не было. Все это — киевские фантазии— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 октября 2018 г.